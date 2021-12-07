Поисковые отряды "ЛизыАлерт" объединили более 30 тысяч человек

Поисково-спасательным отрядам "Лиза Алерт" в этом году исполнилось 11 лет. Ровно столько неравнодушные к чужой беде люди ищут пропавших, ушедших, потерявшихся взрослых и детей. Только в этом году волонтёры в 63 регионах страны приняли 40 тысяч заявок, живыми найдены 29 тысяч человек. За период существования организации её ряды объединили 30 тысяч добровольцев с разными навыками.

"В отряде около 20 разных направлений — кинологи, водолазы, авиация, беспилотная авиация, информационный поиск, оперативные дежурные, психологи и множество других. У каждого направления своя узкая специфика. За 11 лет мы накопили огромный опыт. Без ложной скромности могу сказать, что сейчас лучше нас в мире в природной среде не ищет людей никто", — поделился с корреспондентом "Парламентской газеты" председатель ПСО Григорий Сергеев на VII Всероссийском форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Москве .

История отряда началась в сентябре 2010 года, когда в Орехово-Зуево произошла трагедия — четырёхлетняя Лиза Фомкина потерялась в лесу вместе со своей тётей. В течение пяти дней пропавших практически никто не искал. Только когда информация о них попала в Интернет, сотни простых людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу нашли на десятый день, когда было уже слишком поздно. Потрясённые трагедией волонтёры решили объединиться, чтобы подобное больше не повторилось.

"Каждая история поисково-спасательных работ остаётся в памяти. Когда мы находим человека живым, это даёт мощный стимул и силы работать дальше. Присоединиться к нам может любой человек старше 18 лет. Мы всех поддержим, обучим и примем в нашу большую семью", — отметил волонтёр движения Александр Бойчук.