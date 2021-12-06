Иммунолог Крючков рассказал, как не дать штамму "омикрон" распространиться в России

В интервью "Москве 24" он отметил, что карантин для прибывающих из ЮАР россиян едва ли полностью решит проблему сдерживания коронавируса, но хотя бы замедлит. Специалист считает, что "нет никаких шансов на то, что эта линия не заместит прежнюю и не прорвётся", а карантин — "для того, чтобы отодвинуть по времени период негативных эпидемиологических последствий для России, выиграть месяц, в лучшем случае — полтора". В качестве меры, "отодвигающей" волну пика распространения в РФ, могут подействовать ограничения на период новогодних праздников, полагает врач.