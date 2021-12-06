Иммунолог Крючков рассказал, как не дать штамму "омикрон" распространиться в России
Одной из эффективных мер специалист считает продление новогодних праздников на несколько дней. По его словам, практика показала спад заболеваемости в период каникул.
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Замедлить распространение нового штамма коронавируса "омикрон" поможет усиление противоэпидемиологических мер и продление новогодних каникул. Такое мнение выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
В интервью "Москве 24" он отметил, что карантин для прибывающих из ЮАР россиян едва ли полностью решит проблему сдерживания коронавируса, но хотя бы замедлит. Специалист считает, что "нет никаких шансов на то, что эта линия не заместит прежнюю и не прорвётся", а карантин — "для того, чтобы отодвинуть по времени период негативных эпидемиологических последствий для России, выиграть месяц, в лучшем случае — полтора". В качестве меры, "отодвигающей" волну пика распространения в РФ, могут подействовать ограничения на период новогодних праздников, полагает врач.
"Новогодние праздники длятся меньше двух недель, к ним надо добавить ещё дней пять-шесть дополнительных выходных. Как мы знаем, периоды нерабочих дней замедляют распространение вируса. Но при этом не стоит потворствовать активным туристическим потокам, чтобы в праздники не продавали билеты в неограниченном количестве", — предложил Крючков.
Ранее Лайф писал, что вирусолог Альтштейн назвал невозможным предотвращение попадания "омикрона" в Россию. По словам эксперта, пока нельзя сказать, насколько опасен этот вариант ковида, ведь прошёл только месяц, как о нём узнали.
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