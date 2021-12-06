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"Я буду вашим Дедом Морозом": Дава в Молдавии купил бездомной бабушке квартиру

По словам блогера, ради этого благого дела он отменил своё выступление на "Песне года".

6 декабря, 20:35

Дава купил бездомной бабушке квартиру в Молдавии. Видео © Instagram / dava_m

Российский блогер Давид Манукян, более известный как Дава, отправился в Молдавию, чтобы совершить доброе дело — купить для бездомной бабушки жильё. Она рассказала, что родная дочь била и оскорбляла её, а затем выгнала из квартиры.

Дава увидел эту историю у местных блогеров. По его словам, именно из-за этого он отменил свои планы по участию в фестивале "Песня года", где должен был быть ведущим. Вместо этого отправился в Молдавию и отыскал бабулю: накормил её в ресторане, поселил в гостиничном номере, а тем временем купил квартиру. Дава поинтересовался у пенсионерки, о чём она мечтает, та призналась, что хотела бы свою комнату. Блогер сообщил, что дарит ей квартиру, отметив, что "будет её Дедом Морозом".

"Сынок, ты — золото, спасибо за помощь", — поблагодарила Даву растроганная бабушка.

"Хочется сделать её счастливой": Дава рассказал, на что готов ради понравившейся девушки

"Хочется сделать её счастливой": Дава рассказал, на что готов ради понравившейся девушки

А ранее Лайф рассказывал, что стал известен основной источник доходов Давы. И это не шоу-бизнес. Блогер похвастался, что может заработать на новенький Rolls-Royce всего за пару месяцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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