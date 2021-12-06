Российский блогер Давид Манукян, более известный как Дава, отправился в Молдавию, чтобы совершить доброе дело — купить для бездомной бабушки жильё. Она рассказала, что родная дочь била и оскорбляла её, а затем выгнала из квартиры.

Дава увидел эту историю у местных блогеров. По его словам, именно из-за этого он отменил свои планы по участию в фестивале "Песня года", где должен был быть ведущим. Вместо этого отправился в Молдавию и отыскал бабулю: накормил её в ресторане, поселил в гостиничном номере, а тем временем купил квартиру. Дава поинтересовался у пенсионерки, о чём она мечтает, та призналась, что хотела бы свою комнату. Блогер сообщил, что дарит ей квартиру, отметив, что "будет её Дедом Морозом".