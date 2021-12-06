"Я буду вашим Дедом Морозом": Дава в Молдавии купил бездомной бабушке квартиру
По словам блогера, ради этого благого дела он отменил своё выступление на "Песне года".
Дава купил бездомной бабушке квартиру в Молдавии. Видео © Instagram / dava_m
Российский блогер Давид Манукян, более известный как Дава, отправился в Молдавию, чтобы совершить доброе дело — купить для бездомной бабушки жильё. Она рассказала, что родная дочь била и оскорбляла её, а затем выгнала из квартиры.
Дава увидел эту историю у местных блогеров. По его словам, именно из-за этого он отменил свои планы по участию в фестивале "Песня года", где должен был быть ведущим. Вместо этого отправился в Молдавию и отыскал бабулю: накормил её в ресторане, поселил в гостиничном номере, а тем временем купил квартиру. Дава поинтересовался у пенсионерки, о чём она мечтает, та призналась, что хотела бы свою комнату. Блогер сообщил, что дарит ей квартиру, отметив, что "будет её Дедом Морозом".
"Сынок, ты — золото, спасибо за помощь", — поблагодарила Даву растроганная бабушка.
А ранее Лайф рассказывал, что стал известен основной источник доходов Давы. И это не шоу-бизнес. Блогер похвастался, что может заработать на новенький Rolls-Royce всего за пару месяцев.
WOW-stars
"Путь к восстановлению будет небыстрым": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова дышит сама
сегодня в 15:01
"Рыльце тоже в пушку": Певец Шура после трагедии с Мариной Хлебниковой признался в алкогольной зависимости
сегодня в 14:16
Знаменитого актёра фильмов для взрослых не узнали в старике, который появился на суде
сегодня в 09:54
Комментариев: 0