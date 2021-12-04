Осталась последняя запись шоу "Голос" с ещё живым Градским Как решатся судьбы лучших вокалистов, отобранных для юбилейного сезона. 4 декабря, 10:31 Видео © YouTube / "Голос"

Что будет с музыкальным театром Градского, с его наследством, с молодой женой и детьми? Эти вопросы сейчас задают очень многие. И это понятно, уж слишком внезапно ушёл Александр Борисович. Скоропостижность особенно остро ощущается не только в свете его прошлых заслуг, но и в связи с объёмом задач и планов, которые он на себя взвалил в последние годы. Он сумел заложить фундамент для чего-то светлого и великого, но найдётся ли человек, который вывезет всё это?

Не только ТВ

Для начала расставим точки над "i": "Голос" не ограничивается телевизионным форматом, это всё-таки был главный проект в жизни самого Градского. Выпускники 1, 2, 3, 4-го сезонов остались с наставником и работали с ним до сего дня в его музыкальном театре. Поэтому, когда мы спрашиваем, что же будет с "Голосом", мы имеем в виду судьбы не десятков, а сотен молодых артистов.

Музыкант, композитор, певец Александр Градский. Фото © Instagram/voice1tv

Позвольте успокоить тех, кто не слишком близок к "Голосу" и не понимает, почему это все называли грузного дядьку в чёрном выдающейся личностью. Он единственный, кто в нашей стране создавал альтернативу российскому шоу-бизнесу. И это было не на словах, а на деле. По сути, он спасал молодых талантливых вокалистов от всего того, что ждало их в "Барвиха лухари вилаж".

Формат

В программе "Пусть говорят", где поминали Градского, генеральный продюсер телепроекта Юрий Аксюта не стал раскрывать все карты, пообещав лишь принять "наиболее правильное и единственно верное решение" после обсуждений. Это было несколько дней назад. Вчера же в эфир вышла предпоследняя запись шоу, которую сделали ещё 18 ноября. Лайф писал о том, что тогда Градского уже привозили на съёмки на каталке.

Генеральный продюсер шоу "Голос" Юрий Аксюта. Видео © YouTube / "Пусть говорят"

Съёмочная команда "Голоса" отсняла материала ещё на один выпуск "нокаутов". На этом этапе наставники разбивают свои команды (в каждой по шесть человек) на тройки и после выступления каждого из конкурсантов остаётся только один. При этом у других членов жюри есть право спасти любого участника из любой команды. Очевидно, что Пелагея, Агутин и Билан уже понимали, что Александр Борисович угасает, и решили взять от него всё, что только можно было. В первых "нокаутах" они спасли всех участников Градского.

Какие есть варианты

Вполне вероятно, что и в следующем выпуске мы увидим что-то похожее. То есть все, кто был в команде Градского, окажутся в командах других наставников. По правилам конкурса после "нокаутов" должны быть 1/4 финала, 1/2 и финал. Останется ли такой же структура, неизвестно, возможно, телепроект сократится по количеству выпусков. Зрителей, конечно, больше всего волнует, кто займёт кресло Александра Борисовича?

Певица Лариса Долина. Видео © YouTube / "Скажи Гордеевой"

Версии звучали разные. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что это должна быть сопоставимая по масштабу фигура, и назвал имя Ларисы Долиной. Но кто из артистов согласится на такое? Тут дело не в том, что заменить АБ невозможно, а в том, что люди уже привыкли к нему и менять коней на переправе — дело гиблое. Возможно, более-менее проходным решением могло бы стать приглашение дочери Градского Марии. Ей 35 лет, она —арт-менеджер и помогала отцу вести "Голос" в первых сезонах.

Музыкант, композитор, певец Александр Градский. Кадр из видео © YouTube / "Голос"

Наверное, она смогла бы в какой-то мере довести проект до финала волей покойного отца — "Папа хотел бы так..." Но, конечно, всё это будет иллюзия шоу. Не потому, что таланта не хватит, а потому, что Градский всех и после финала тащил за собой. Почти вся труппа театра "Градский холл" состоит из выпускников "Голоса".

Судьба труппы

Мэтр получил это здание ещё в 1991 году, но не мог найти спонсоров, которые бы отреставрировали его. В 1998 году ему удалось выбить на это финансирование у мэрии, и теперь в Москве есть ещё одна потрясающая площадка, где эстрадная музыка не опускается до погони за копеечной популярностью, а превращается в искусство.

Фото © Instagram/gradskyhall

Когда про Градского говорят, что на "Голосе" он всегда угадывал, всегда умел услышать то, что не умели услышать другие, речь шла не о его навыках по определению чистоты нот, а о его прозорливости относительно творческой судьбы каждого музыканта. Он точно знал, кто ему нужен и как ему открыть дорогу. Он звонил каждому из них в час ночи и говорил: "Старик, у меня есть гениальная идея..." И этот разговор длился часами. Им всем будет не хватать именно этого.

Альтернатива

У Градского под конец было всё больше и больше идей. По рассказам его близких, он будто схватил Бога за бороду. Казалось, что он может превратить в музыку всё вокруг. Сейчас стали известны подробности о его состоянии, которое оценивается в несколько сот миллионов рублей. Считал ли он деньги, копил ли, стремился ли разбогатеть? Вряд ли. Скорее, он на всё это смотрел как на инструментарий для достижения своей главной цели, о которой мы говорили выше, — создать альтернативу российскому шоу-бизнесу.

Видео © Instagram/voice1tv

Поэтому, когда мы спрашиваем, что же будет с "Голосом", мы должны честно ответить, что основу он заложил, а вот кто всё это подхватит и потащит дальше — действительно неизвестно. Нет такого человека. И проблема не в том, что всё это превратится в глянец, попсу и крысиные бега, а в том, что именно Градский ограждал главный вокальный конкурс страны от лукавого. Он старался, чтобы все они... все мы не потеряли себя.

Авторы Василий Климов