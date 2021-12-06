Эксперт Костин назвал главные задачи "Единой России"

Главными задачами партии "Единая Россия" на данный момент являются исполнение народной программы и сохранение оптимальной формы к президентским выборам 2024 года и думской кампании 2026 года. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в ходе круглого стола "Перезагрузка "Единой России". Основные этапы и итоги".

"В субботу прошёл съезд "Единой России". Всё политическое руководство партии сохранило позиции, что вполне оправданно, поскольку результат, полученный на выборах, показал, что партия в хорошей форме. И, соответственно, все те практики, которые есть, их надо продолжать развивать", — сказал Константин Костин.

Эксперт считает, что одной из важнейших задач партии является исполнение народной программы. Он это связал с тем, что партия максимально сфокусировала на ней внимание как общественности, так и СМИ.

"Программа должна быть реализована. В 2026 году мало кто откажет себе в удовольствии взять программу и посмотреть, что сделано, а что не сделано", — добавил председатель правления ФоРГО.

Константин Костин подчёркивает, что, помимо прочего, "Единая Россия" должна укрепить свой электорат и решать вопросы, связанные с преодолением пандемии коронавируса. Также партии следует вести подготовку к выборам 2024–2026 годов.

"Будут выборы очень непростые, когда от партии будут ожидать эффективной работы и хороших результатов. И, конечно, к этому периоду надо подходить в хорошей форме", — подчеркнул Костин.