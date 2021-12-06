Перезагрузка "Единой России": Эксперты подвели итоги XX съезда "Единой России" и рассказали о перспективах партии большинства "Единая Россия" сохраняет за собой монопольное право называться партией Путина, становится более открытой и привлекает волонтёров. 6 декабря, 18:31 Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак (слева направо) во время заседания генерального совета партии "Единая Россия". Фото © ТАСС / Зырянова Юлия

Согласно итогам выборов, партия "Единая Россия" имеет высокий уровень доверия, большой политический вес и стремится к исполнению "народной программы", а также начинает подготовку к президентской кампании 2024 года, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Об этом он заявил на круглом столе "Перезагрузка "Единой России". Основные этапы и итоги".

— Всё политическое руководство партии сохранило позиции, что вполне оправдано, поскольку результаты, полученные на выборах, показали, что партия в хорошей форме и все практики, которые реализованы, нужно продолжать развивать. Тем не менее произошло достаточно серьёзное обновление "Единой России" на уровне генерального совета, высшего совета, сильно изменился ряд персоналий среди заместителей секретаря Генсовета партии, — сказал он.

В системе власти ЕР — это не только партия, это в значительной степени очень важная часть властной инфраструктуры, которая обеспечивает и обратную связь, и решает вопрос политического представительства. Если вы обратили внимание, то Владимир Путин в своём приветствии на съезде трижды отметил, что необходимо повышать качество народного представительства. Это говорит как раз о том, что делать представительство нужно реальным, чтобы оно отражало проблемы людей Константин Костин Политолог

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Важным аспектом является то обстоятельство, что "Единая Россия" после получения конституционного большинства в парламенте не нуждается в коалиции, полагает политолог Дмитрий Орлов. По его мнению, несмотря на то что некоторые игроки пытались навязать "Единой России" коалиционный характер победы, этого не произошло, что остаётся важной деталью политического мироощущения партии.

— Важный аспект — это солидарная ответственность с президентом и правительством. Обновление высших органов партии идёт на фоне перезагрузки, которая происходит по всей партии. Речь и о праймериз, и о социальных лифтах, конечно, и о проектах, реализованных в национальном масштабе вроде "Лидеров России", очень важную роль сыграли волонтёрские организации. Так, например, никакая из других политических сил не смогла предложить волонтёрскую активность, аналогичную той, что обеспечила "Единая Россия", — сказал эксперт.

Орлов отметил, что в целом программы, предлагаемые и реализуемые "Единой Россией", формируют социально-экономическое развитие страны.

— Но я хотел обратить внимание, что народная программа имеет высокую интеграцию с бюджетным процессом, теми программами, которые реализуются, причём как те, что инициированы партией, типа "Газификации", и те, которые предложены властью. Народная программа в этом смысле является инструментом медитативного планирования, определяет и бюджетный процесс, и развитие национальных проектов, и в целом социально-экономическое развитие страны, — добавил он.

Фото © ТАСС / Зырянова Юлия

При этом, как полагает политолог Алексей Чеснаков, сомнения в том, что "Единая Россия" сохранит доминирование, не было. По его мнению, был вопрос в некотором формате этого доминирования — от зыбкого и неуверенного до полноценного конституционного большинства, но партия закономерно получила хороший результат.

— На юбилейном съезде было показано, что партия выдаёт стабильный и прогнозируемый результат. Можно сказать, что он является точкой в избирательной кампании и фиксирует результаты, — сказал эксперт.

Чеснаков добавил, что всегда можно выделить основные сигналы, которые "Единая Россия" посылает остальным политическим силам.

— Этот политический союз сохраняет монополию на право быть партией Путина. Выдержав паузу, ЕР фиксирует результаты выборов, которые многим не нравятся. Она становится более открытой, стираются границы, если вы яркий активист, то вы за интересы партии. Кроме того, было объявлено, что нужно больше и чаще общаться с избирателями на новом уровне. Целеполагание, которое единороссы смогли продемонстрировать, набор целей — всё это согласовано с избирателями, что является правильной фиксацией на будущем. И последнее — это организационная модель, фактически выборная модель, при которой партия становится более логично сконструированной с точки зрения властной вертикали. Нынешняя модель предполагает, что партия становится шире, чем её думская фракция, — подчеркнул Чеснаков.

Напомним, 4 декабря "Единая Россия" провела XX юбилейный съезд, в ходе которого были подведены итоги прошедших в сентябре выборов в Государственную думу, а также было объявлено о кадровой ротации внутри партии.

Авторы Никита Юрченко