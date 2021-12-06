Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в преддверии намеченных на завтра переговоров американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом Зеленский сообщил в своём микроблоге в "Твиттере".

"Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнёру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — написал президент Украины.

Зеленский добавил, что никакие решения относительно Украины без Украины приниматься не должны.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи не планируется.