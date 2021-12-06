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"Ничего про Украину без Украины": Зеленский "согласовал позиции" с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена

Украинский президент поблагодарил Вашингтон за "стратегическое союзничество" и поддержку.

6 декабря, 20:21
<p>Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / АР</p>

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / АР

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в преддверии намеченных на завтра переговоров американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом Зеленский сообщил в своём микроблоге в "Твиттере".

"Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнёру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — написал президент Украины.

Зеленский добавил, что никакие решения относительно Украины без Украины приниматься не должны.

Байден после переговоров с Путиным побеседует с Зеленским

Байден после переговоров с Путиным побеседует с Зеленским

Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи не планируется.

Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. Как сообщал Лайф, Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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