"Ничего про Украину без Украины": Зеленский "согласовал позиции" с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена
Украинский президент поблагодарил Вашингтон за "стратегическое союзничество" и поддержку.
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / АР
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в преддверии намеченных на завтра переговоров американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом Зеленский сообщил в своём микроблоге в "Твиттере".
"Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнёру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — написал президент Украины.
Зеленский добавил, что никакие решения относительно Украины без Украины приниматься не должны.
Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи не планируется.
Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. Как сообщал Лайф, Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.
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