Стоимость фьючерсов на нефть резко выросла на 5%

Стоимость фьючерсов на нефть Brent и WTI на бирже ICE растёт более чем на 5%. Фото © Brent-Crude-Futures

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на Лондонской бирже ICE растут на 5,1%, до 73,48 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22:33 мск. Одновременно стоимость будущей сделки на нефть марки WTI росла на 5,33%, до 69,79 доллара за баррель.

Буквально через несколько минут — к 22:37 мск — нефть марки Brent торговалась уже на уровне 73,52 доллара за баррель (+5,21%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,45%, до 69,87 доллара за баррель.

Между тем выросли курсы валют: доллар находился на уровне 74,23 рублей (+0,54%). Евро вырос на 0,55%, до 83,72 рублей.