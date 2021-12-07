Новая разновидность коронавируса "омикрон", выявленная менее месяца назад, очень быстро распространилась на территории самой ЮАР и соседних стран, отметил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он убеждён, что и Россию вскоре "накроет волна".

"В конце прошлой недели случаи заболевания новым штаммом были выявлены уже в 32 государствах. Сегодня стало известно, что и Россия вступила в этот клуб. К Новому году мы будем иметь полномасштабную волну омикрон-коронавируса", — заявил Болибок в интервью радио "Комсомольская правда".

Болибок считает, что через пару недель омикрон разойдётся по Московскому региону — именно с него и начинались все предыдущие волны заболеваемости. А ещё двух недель хватит, чтобы новый штамм захватил всю страну.