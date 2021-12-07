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"Россия вступила в этот клуб": Иммунолог Болибок спрогнозировал быстрое распространение "омикрона" в стране

Врач считает, что через пару недель вирус разойдётся по Московскому региону и ещё двух недель хватит, чтобы новый штамм захватил всю страну.

6 декабря, 21:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новая разновидность коронавируса "омикрон", выявленная менее месяца назад, очень быстро распространилась на территории самой ЮАР и соседних стран, отметил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он убеждён, что и Россию вскоре "накроет волна".

"В конце прошлой недели случаи заболевания новым штаммом были выявлены уже в 32 государствах. Сегодня стало известно, что и Россия вступила в этот клуб. К Новому году мы будем иметь полномасштабную волну омикрон-коронавируса", — заявил Болибок в интервью радио "Комсомольская правда".

Болибок считает, что через пару недель омикрон разойдётся по Московскому региону — именно с него и начинались все предыдущие волны заболеваемости. А ещё двух недель хватит, чтобы новый штамм захватил всю страну.

В России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

В России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

Ранее Лайф писал, что создательница вакцины AstraZeneca Гилберт предупредила о риске более смертоносной пандемии. По совету учёного, нужно проявлять осторожность и предпринимать меры для замедления распространения нового варианта ковида "омикрон" до тех пор, пока не будет доступно больше информации о нём.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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