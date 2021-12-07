Центробанк на полгода частично заморозил рублёвые кошельки WebMoney
Пользователи в течение этого срока не смогут их пополнять. В компании заявляют, что "основанием ограничений обозначены формальные замечания".
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По требованию Банка России международная система денежных переводов WebMoney с сегодняшнего дня на шесть месяцев приостанавливает пополнение рублёвых кошельков и переводы по ним. Об этом говорится на официальном сайте системы.
"Во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев P и R-кошельков (открытые в рублях кошельки. — Прим. Лайфа) остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета", — говорится в сообщении компании.
Там заверили, что не совершали каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках или недостатком борьбы с недобросовестным использованием сервиса. Отмечается, что решение ЦБ стало для компании неожиданным.
"Мы не можем комментировать позицию регулятора, но, насколько нам известно, основанием ограничений обозначены формальные замечания", — заявил РБК представитель WebMoney.
Лайф рассказывал, что США изучают вариант введения агрессивных санкций против России, которые включают возможность отключения РФ от международной платёжной системы Swift.
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