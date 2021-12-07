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"Пусть люди отдыхают": Онищенко призвал не отменять новогодние мероприятия из-за пандемии

Бывший главный санитарный врач страны вместе с тем призывает всех встретить праздник в кругу семьи.

6 декабря, 22:01

Фото © Pixabay

Отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса, в том числе нового штамма "омикрон", не стоит. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее", сказал Онищенко в беседе с ТАСС.

Врач полагает, что новый штамм "омикрон" менее опасен, чем другие известные версии. Онищенко обращает внимание и на тот факт, что в мире официально не зафиксировано ни одной смерти, вызванной именно этой мутацией.

"Это говорит о том, что он стал более гуманным", сказал Онищенко.

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А ранее Лайф рассказывал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян тщательно планировать новогодние праздники из-за омикрон-штамма. По её словам, новая мутация несёт большие риски, поскольку никто не знает, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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