Отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса, в том числе нового штамма "омикрон", не стоит. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее", — сказал Онищенко в беседе с ТАСС.

Врач полагает, что новый штамм "омикрон" менее опасен, чем другие известные версии. Онищенко обращает внимание и на тот факт, что в мире официально не зафиксировано ни одной смерти, вызванной именно этой мутацией.

"Это говорит о том, что он стал более гуманным", — сказал Онищенко.