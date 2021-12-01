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Фактор вакцины: Куда поехать россиянам в отпуск на новогодние праздники

В предновогодний период в эпоху пандемии многие россияне задумываются, куда отправиться на праздники. Одно из преимуществ — наличие прививки. Лайф собрал всю основную информацию об этом.

30 ноября, 21:40
<p>Фото © Mark Evans / Getty Images</p>

Фото © Mark Evans / Getty Images

В ноябре стало известно, что Россия восстанавливает авиасообщение, прекращённое из-за пандемии, ещё с девятью странами: Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. При этом во многих государствах даже для привитых от коронавируса действуют ограничения. Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 70 странах мира, но Евросоюз пока не одобрил её применение и не разрешает россиянам передвигаться по его территории при наличии международного сертификата.

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Тем не менее многие пытаются сделать прививку одной из одобренных странами Европы и США вакциной. Пока это возможно. Pfizer, AstraZeneca и Moderna, например, широко применяются в Великобритании, Норвегии и Украине, которые в ЕС не входят. Кроме того, независимо от решения европейского регулятора вакцину "Спутник V" всё же одобрили Венгрия и Словакия. А с начала августа без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию могут свободно въезжать россияне, привитые не только "Спутником V", но и другими разработанными в России вакцинами ("Эпиваккороной", "Ковиваком").

В инфографике Лайфа представлен полный список стран, куда можно поехать на новогодние каникулы привитым "Спутником V".

Если речь идёт о внутреннем российском туризме, то в ряде субъектов страны сейчас действуют особые правила. Также в Госдуму внесены предложения о введении QR-кодов для междугородних и международных путешествий на самолётах и поездах и для посещения общественных мест, заведений общепита, культурных учреждений и торговых пунктов. Если законопроекты примут, то до 1 июня 2022 года для всех этих целей будут необходимы QR-код о вакцинации, документ о перенесённом заболевании или справка о медотводе. До 1 февраля вместо QR-кода разрешается предъявлять ПЦР-тест или медотвод, после — только медотвод.

На текущий момент в большинстве регионов России отменён режим самоизоляции, открыты торговые центры, гостиницы и туристические объекты. Но в Ивановской области, например, действует карантин, необходима справка или вакцинация для посещения региона и размещения в гостиницах и санаториях. Также введена самоизоляция для тех, кто в группе риска. Чтобы посетить Оренбургскую область, необходимо сдать ПЦР-тест и находиться на изоляции до получения результата. Если нет возможности пройти тест — нужно семь дней карантина. В популярной для туристов в последнее время Республике Алтай действует самоизоляция для всех, кто въезжает в Кош-Агачский район. В подавляющем большинстве регионов для заселения в гостиницы необходим либо QR-код, либо свежий ПЦР-тест, соблюдать карантин не требуется.

Важно также знать, что российские власти рекомендуют воздержаться от поездок не только за рубеж, но и в другие регионы РФ, если нет существенных причин ехать.

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Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил решение привиться именно "Спутником V"

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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