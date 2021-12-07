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Диетолог Гинзбург назвал три правила коррекции фигуры к Новому году

Человек переключается в праздники на накопление энергии, у него начинает расти вес, при этом он всё время будто голодный.

6 декабря, 22:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

До Нового года вряд ли удастся без последствий для организма сбросить более трёх килограммов лишнего веса, считает диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, что в любом случае самое важное для стремящихся похудеть — соблюдать меры предосторожности. Для нормального снижения веса нужно будет обязательно совершать ежедневные прогулки минимум по полчаса и полноценно отдыхать ночью.

"Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет", — пояснил в интервью "Звезде" Гинзбург.

Врач также призвал соблюдать три важных правила в питании: отказаться от сахара, мёда, варенья и конфет, убрать из рациона "плохие" жиры, то есть выпечку, чипсы, мороженое, заменить мясо рыбой. Хлеб выбирать не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы — не рис, а гречка и овсянка. Больше ягод, фруктов, зелени и овощей. Орехи в это время — одну-две столовые ложки, отметил Гинзбург. Ну и, конечно, как подчеркнул доктор, никакого изнурения голодом, излишеств алкоголя. А ещё лучше за праздничное застолье не садиться на голодный желудок.

"Человек переключается на накопление энергии, у него за эти праздники начинает расти вес, при этом он всё время голодный. Либо он объевшийся, либо голодный. Два состояния, одно переходит в другое, середины не бывает", — заключил Гинзбург.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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