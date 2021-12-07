Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу

Королевская семья в Великобритании начала готовиться к восхождению на престол принца Чарльза. Как рассказал историк Эд Оуэнс, Елизавета II начала формальный процесс передачи власти своему 73-летнему сыну. Он всё чаще заменяет монарха на различных мероприятиях.

"Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идёт. В последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II", — цитирует Эда Оуэнса Daily Express.

Как пишет издание, Елизавета II всё реже появляется на публике, а недавно было объявлено, что она была госпитализирована для обследования.Однако, как отмечает историк, не смотря на то, что принц Чарльз станет самым старым наследником в британской истории, его вступление на престол может состояться ещё не скоро. 95-летняя королева не намерена освобождать своё место до самой кончины. С её смертью королевство не постигнет кризис, уверен Эд Оуэнс, так как "переход власти" к следующему правителю уже начался и, благодаря подготовительной работе, все члены семейства подготовлены к дальнейшему развитию событий.