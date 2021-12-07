Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу
Однако, как считает историк семьи, это не означает скорое восшествие на престол сына монарха, так как она намерена править страной до самой смерти.
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Королевская семья в Великобритании начала готовиться к восхождению на престол принца Чарльза. Как рассказал историк Эд Оуэнс, Елизавета II начала формальный процесс передачи власти своему 73-летнему сыну. Он всё чаще заменяет монарха на различных мероприятиях.
"Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идёт. В последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II", — цитирует Эда Оуэнса Daily Express.
Как пишет издание, Елизавета II всё реже появляется на публике, а недавно было объявлено, что она была госпитализирована для обследования.Однако, как отмечает историк, не смотря на то, что принц Чарльз станет самым старым наследником в британской истории, его вступление на престол может состояться ещё не скоро. 95-летняя королева не намерена освобождать своё место до самой кончины. С её смертью королевство не постигнет кризис, уверен Эд Оуэнс, так как "переход власти" к следующему правителю уже начался и, благодаря подготовительной работе, все члены семейства подготовлены к дальнейшему развитию событий.
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Ранее Лайф писал, что британцы увидели посиневшие руки Елизаветы II и испугались за её здоровье. Королева страдает от неизлечимой болезни, из-за которой её кожа будто покрыта синяками. До этого Букингемский дворец сообщил, что королеву госпитализировали по рекомендации врачей, посоветовавших ей отдохнуть. Этому предшествовала отмена поездки Елизаветы II в Северную Ирландию также по совету медиков.
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