Пять западных стран обратились с призывом к России по ситуации вокруг Украины

Лидеры пяти государств — США, Великобритании, Италии, Франции и Германии — в совместном заявлении обратились к России с призывом к деэскалации напряжённости по ситуации вокруг Украины, а также высказались за возобновление переговоров по Донбассу в рамках "нормандского формата". Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", — говорится в коммюнике.

Там также отмечается, что лидеры пяти государств выразили решимость уважать суверенитет Украины и приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе.

В свою очередь, пресс-служба премьера Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что он обещал использовать все экономические и дипломатические инструменты с целью не допустить "агрессии в отношении Украины". Главы пяти государств договорились созвониться после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченных на сегодня.