В генконсульстве России в Хьюстоне осталось всего два дипломата

Из-за ограничений на работу дипломатических представительств РФ и США в генеральном консульстве России в Хьюстоне число сотрудников сократилось до двух. Об этом сообщил генконсул Александр Захаров.

"На данный момент у нас осталось два дипломата, включая меня. Но, опять же, позитивные подвижки, о которых я говорил, позволят прибыть новым сотрудникам. Это касается как американских диппредставительств в России, так и российских дипмиссий в США, включая генконсульство в Хьюстоне", — сказал Захаров РИА "Новости" на полях проходящего в эти дни Мирового нефтяного конгресса.

Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что из-за позиции Вашингтона пока говорить об обоюдном обнулении ограничений на работу дипломатических представительств не приходится.

"Вы в курсе политики визовых разменов, от которых мы предлагали отказаться. К сожалению, американская сторона на это не идёт, но всё-таки переговоры и настойчивая позиция дают результат", — добавил российский генконсул.