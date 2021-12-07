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Зеленский "забыл" о Красной Армии, поздравляя украинских военных

Углубившись в историю в честь 30-летия ВСУ, он вспомнил всё, кроме советского периода.

6 декабря, 23:36
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-na-urochistostyah-do-dnya-zsu-v-harkovi-71897" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

На торжествах, посвящённых 30-летию Вооружённых сил Украины, президент страны Владимир Зеленский, перечисляя вехи истории, забыл упомянуть десятилетия, связанные с Красной Армией.

"Тридцать лет назад был принят закон о Вооружённых силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории", — сказал Зеленский, выступая на праздничном мероприятии в Харькове.

Он вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистах из Украинской повстанческой армии (УПА)*, "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", а о Красной Армии умолчал. На этом мероприятии президент страны поблагодарил военнослужащих от имени всего народа за "самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины".

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Ранее Лайф рассказывал, как Зеленский "забыл" о Красной армии в речи об освобождении Украины от фашистов. А премьер Незалежной Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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