Зеленский "забыл" о Красной Армии, поздравляя украинских военных
Углубившись в историю в честь 30-летия ВСУ, он вспомнил всё, кроме советского периода.
Фото © Офис президента Украины
На торжествах, посвящённых 30-летию Вооружённых сил Украины, президент страны Владимир Зеленский, перечисляя вехи истории, забыл упомянуть десятилетия, связанные с Красной Армией.
"Тридцать лет назад был принят закон о Вооружённых силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории", — сказал Зеленский, выступая на праздничном мероприятии в Харькове.
Он вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистах из Украинской повстанческой армии (УПА)*, "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", а о Красной Армии умолчал. На этом мероприятии президент страны поблагодарил военнослужащих от имени всего народа за "самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины".
Ранее Лайф рассказывал, как Зеленский "забыл" о Красной армии в речи об освобождении Украины от фашистов. А премьер Незалежной Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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