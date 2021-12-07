Зеленский "забыл" о Красной Армии, поздравляя украинских военных

"Тридцать лет назад был принят закон о Вооружённых силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории" , — сказал Зеленский, выступая на праздничном мероприятии в Харькове.

Он вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистах из Украинской повстанческой армии (УПА)*, "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", а о Красной Армии умолчал. На этом мероприятии президент страны поблагодарил военнослужащих от имени всего народа за "самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины".