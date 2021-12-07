СМИ узнали о желании Киева получить от США "афганские" Ми-17

Власти Украины пытаются добиться получения от США вертолётов и военного оборудования, которое предназначалось для Афганистана до прихода там "Талибана"* к власти. Но власти Штатов не хотят дополнительно провоцировать Россию такой передачей, хотят переориентироваться на "угрозы", исходящие от Китая. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Автор статьи ссылается на слова некоего украинского чиновника, который и заявил об особой заинтересованности Киева в получении вертолётов от США. Белый дом же хотел бы ограничиться другими видами помощи, например, дополнительной отправкой на Украину военных советников. Такая позиция Вашингтона "не соответствуют пожеланиям" украинского министра обороны Алексея Резникова.

По данным издания, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сменить ориентир на угрозы, якобы исходящие из Китая. Они стараются сократить шаги, которые могут спровоцировать Москву. Это встречает серьёзную критику от ряда конгрессменов, которые упрекают Белый дом в готовности идти на уступки России.

Как рассказывал Лайф, о том, что США рассматривают возможности отправки Ми-17 Украине, в конце ноября сообщал телеканал CNN. Также упоминались ракетные комплексы "Джавелин", миномёты, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".