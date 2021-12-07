Сдерживавший "российскую агрессию" в Эстонии солдат замёрз и стал заикой
31-летний британский военный подал в суд на Минобороны за эту командировку. Он убеждён, что из-за пережитого больше не сможет зарабатывать.
Фото © Facebook / British Army
Военный из Британии, отправленный в командировку в Эстонию, после которой он якобы стал заикаться и "неразборчиво разговаривать", подал в суд на Минобороны. Чилеше Мвамба из города Дерби направил иск в Высокий суд Лондона, потребовав компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (примерно 84 миллиона рублей).
Как сообщает The Daily Mail, 31-летний военнослужащий Корпуса королевских инженеров был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по "сдерживанию российской агрессии", он находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря. Там он подвергся "воздействию экстремальных холодов" и перенёс переохлаждение, в результате чего у него якобы появились посттравматический синдром и заикание. Минобороны Великобритании взяло ответственность за переохлаждение, но не согласно с тем, что именно это привело к появлению у Мвамбы серьёзных дефектов речи.
Дело Мвамбы было передано в суд для предварительного слушания. Предположительно, судебный процесс состоится с июня по октябрь следующего года. Истец апеллирует к тому факту, что может потерять доходы из-за того, что нарушение речи отрицательно влияет на возможности трудоустройства.
Ранее Лайф сообщал, что экс-министр обороны США Эспер подал в суд на Пентагон. Военное ведомство решило подвергнуть цензуре его мемуары, и бывшему чиновнику это очень не понравилось.
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