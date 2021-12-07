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Сдерживавший "российскую агрессию" в Эстонии солдат замёрз и стал заикой

31-летний британский военный подал в суд на Минобороны за эту командировку. Он убеждён, что из-за пережитого больше не сможет зарабатывать.

7 декабря, 00:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/britisharmy/photos/pcb.10166141157115615/10166141156860615/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">British Army</a></p>

Фото © Facebook / British Army

Военный из Британии, отправленный в командировку в Эстонию, после которой он якобы стал заикаться и "неразборчиво разговаривать", подал в суд на Минобороны. Чилеше Мвамба из города Дерби направил иск в Высокий суд Лондона, потребовав компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (примерно 84 миллиона рублей).

Как сообщает The Daily Mail, 31-летний военнослужащий Корпуса королевских инженеров был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по "сдерживанию российской агрессии", он находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря. Там он подвергся "воздействию экстремальных холодов" и перенёс переохлаждение, в результате чего у него якобы появились посттравматический синдром и заикание. Минобороны Великобритании взяло ответственность за переохлаждение, но не согласно с тем, что именно это привело к появлению у Мвамбы серьёзных дефектов речи.

Дело Мвамбы было передано в суд для предварительного слушания. Предположительно, судебный процесс состоится с июня по октябрь следующего года. Истец апеллирует к тому факту, что может потерять доходы из-за того, что нарушение речи отрицательно влияет на возможности трудоустройства.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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