Израиль нанёс воздушный удар по району порта в Латакии
Фото © Twitter / worldonalert
Видео © Тwitter / LocalFocus1
Самолёты Израиля нанесли удар по сирийской территории — району порта в Латакии. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.
Israel has launched airstrikes on the Port of Latakia in Northwestern Syria tonight. The targets were probably Iranian weapons. pic.twitter.com/GqtLL99M11— WorldOnAlert (@worldonalert) December 7, 2021
Информация о жертвах или материальном ущербе не приводится, однако, судя по видео, которое публикуют сирийцы в социальных сетях, взрывы были очень мощными. После них на территории порта начался пожар. Также можно видеть отдельные взрывы в небе, предположительно, от действий системы противовоздушной обороны.
Лайф сообщал, что силы ПВО Сирии с помощью российских комплексов периодически сбивают израильские ракеты.
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