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Израиль нанёс воздушный удар по району порта в Латакии

7 декабря, 00:21
<p>Фото © Twitter / worldonalert</p>

Фото © Twitter / worldonalert

Видео © Тwitter / LocalFocus1

Самолёты Израиля нанесли удар по сирийской территории — району порта в Латакии. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

Информация о жертвах или материальном ущербе не приводится, однако, судя по видео, которое публикуют сирийцы в социальных сетях, взрывы были очень мощными. После них на территории порта начался пожар. Также можно видеть отдельные взрывы в небе, предположительно, от действий системы противовоздушной обороны.

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Лайф сообщал, что силы ПВО Сирии с помощью российских комплексов периодически сбивают израильские ракеты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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