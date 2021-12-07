Израиль нанёс воздушный удар по району порта в Латакии

Информация о жертвах или материальном ущербе не приводится, однако, судя по видео, которое публикуют сирийцы в социальных сетях, взрывы были очень мощными. После них на территории порта начался пожар. Также можно видеть отдельные взрывы в небе, предположительно, от действий системы противовоздушной обороны.