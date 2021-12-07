Сахалинец Денис Овсянников опубликовал снятое на видео с высоты птичьего полёта севшее на мель у берегов Холмска иностранное судно. На этих кадрах видно, что сухогруз стоит прямо у берега, его сильно раскачивают мощные волны.

Жители региона восторженно реагируют: "Голливуд отдыхает!"; "Кадры завораживают! Вот где нужно снимать голливудские блокбастеры".

Между тем проводится проверка действий экипажа по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

"Проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 293 УК РФ. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили ASTV в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что судно Xing Yuan стояло на якоре в акватории Холмского морского порта. Когда экипаж хотел сняться с якоря, из-за разыгравшейся непогоды сделать это не удалось. Сухогруз понесло к берегу, он не смог самостоятельно убыть с места якорной стоянки и начал дрейфовать. В результате он сел на мель в 50 метрах от порта. Местные жители заметили серьёзные повреждения корпуса судна. На борту было 12 человек, их жизни ничего не угрожает.