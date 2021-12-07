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Россияне обрисовали идеальную для себя встречу Нового года

Есть и такие, для кого этот праздник — лишь пустой звук. Выяснилось, что 8% граждан отмечать его никак не собираются.

7 декабря, 01:14

Фото © Pexels

Большинство россиян мечтают встретить Новый год в кругу семьи. Таких ответов во время проведённого исследования было 71%. 17% респондентов отметили, что предпочитают вечеринки с друзьями, а 13% участников опроса хотят встретить праздник в путешествии. 6% респондентов указали, что предпочитают работать в праздничную ночь, а 4% любят отмечать праздник в центре города.

Как сообщает РИА "Новости", нашлись и такие, для кого этот праздник — лишь пустой звук. Выяснилось, что не отмечают Новый год 8%. 3% респондентов ответили, что идеальный праздник для них всегда проходит в компании любимого человека. Большинство участников исследования (53%) запланировали на это время встречи с родными и друзьями. 24% опрошенных проведут эти дни дома за чтением или просмотром кино в семейном кругу.

Среди активно использующих время каникул четверть будут искать подработку или работу на период праздничных дней, 14% планируют больше гулять по городу в праздничные дни, зимними видами спорта займутся 11%, а 10% — изучением новой профессии. 5% опрошенных хотят пройти курсы повышения квалификации.

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Ранее Лайф писал, что депутаты Алёхин и Бессараб призвали сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Парламентарии отметили, что в последний день года половина рабочего времени обычно тратится на подготовку к празднику и корпоративы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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