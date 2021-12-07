В Белом доме уточнили, когда Путин и Байден созвонятся по видеосвязи

Переговоры по видеосвязи президентов России Владимира Путина и США и Джо Байдена запланированы на 18:00 мск 7 декабря. Это следует из обнародованного графика главы Белого дома. В Вашингтоне в это время будет 10 часов утра.

Уточняется, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Перед этим у Байдена запланирован ежедневный брифинг по разведывательным данным. Других мероприятий в графике президента США 7 декабря нет.