В Белом доме уточнили, когда Путин и Байден созвонятся по видеосвязи
Для этого впервые будет использована специальная защищённая линия, которая была создана давно, но ни разу не применялась.
Владимир Путин. Фото © пресс-служба президента РФ
Переговоры по видеосвязи президентов России Владимира Путина и США и Джо Байдена запланированы на 18:00 мск 7 декабря. Это следует из обнародованного графика главы Белого дома. В Вашингтоне в это время будет 10 часов утра.
Уточняется, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Перед этим у Байдена запланирован ежедневный брифинг по разведывательным данным. Других мероприятий в графике президента США 7 декабря нет.
Ранее Лайф сообщал, что для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют специальную защищённую линию видеосвязи. О её создании была договорённость ещё с одной из предыдущих администраций США, но этот канал до сих пор ни разу не использовали.
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