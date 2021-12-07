Вирусолог Чумаков назвал штамм "омикрон" живой вакциной

"Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас ковид ускоренно прошёл вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", — сказал Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.