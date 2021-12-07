Вирусолог Чумаков назвал штамм "омикрон" живой вакциной
По мнению учёного, повышенная заразность этого коронавируса-мутанта будет играть на руку человечеству.
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Штамм коронавируса "омикрон" может оказаться "живой вакциной" от ковида. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
"Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас ковид ускоренно прошёл вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", — сказал Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.
Вирусолог допустил, что благодаря этому штамм "омикрон" позволит избежать локдаунов во всём мире, собраться с силами.
"Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьёзных карантинов", — добавил Чумаков.
Ранее Лайф писал, что в ВОЗ сочли преждевременными заявления о тяжёлом течении ковида из-за омикрон-штамма. По словам эксперта организации, имеющиеся сейчас данные скорее говорят об обратном.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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