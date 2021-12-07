МОК поприветствовал решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине дипломатически

Международный олимпийский комитет (МОК) уважает решение властей Соединённых Штатов Америки дипломатически бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении, распространённом организацией.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. Заявление властей США даёт понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это", — говорится в заявлении.