МОК поприветствовал решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине дипломатически
В организации подчеркнули, что участие спортсменов в этих соревнованиях должно быть вне политики.
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Международный олимпийский комитет (МОК) уважает решение властей Соединённых Штатов Америки дипломатически бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении, распространённом организацией.
"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. Заявление властей США даёт понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это", — говорится в заявлении.
Лайф рассказывал, что речь именно о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США, то есть спортсмены смогут в ней участвовать — в делегации Штатов не будет только официальных лиц, которые обычно посещают государство, принимающее соревнования.
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