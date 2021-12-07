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МОК поприветствовал решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине дипломатически

В организации подчеркнули, что участие спортсменов в этих соревнованиях должно быть вне политики.

7 декабря, 02:09

Фото © Lintao Zhang / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) уважает решение властей Соединённых Штатов Америки дипломатически бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении, распространённом организацией.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. Заявление властей США даёт понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это", — говорится в заявлении.

Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине

Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине

Лайф рассказывал, что речь именно о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США, то есть спортсмены смогут в ней участвовать — в делегации Штатов не будет только официальных лиц, которые обычно посещают государство, принимающее соревнования.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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