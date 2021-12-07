США построили на Аляске радар для отслеживания любых ракет

"Этот день олицетворяет невероятно важную веху для защиты США. Строительство LRDR завершено, и мы можем приступить к тестам, за которыми последует полноценная работа этой жизненно важной системы", — заявил глава ведомства, вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

По его словам, этот радар позволит усилить оборону США от баллистических и гиперзвуковых ракет. Как отмечается, станция работает в диапазоне частот 2000-4000 ГГц, она позволяет отслеживать все сейчас существующие классы боеголовок баллистических ракет. Также может фиксировать передвижения спутников и других объектов на орбите. Планируется, что объект будет сдан в 2022 году, а принят на вооружение в 2023-м.