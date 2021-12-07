США построили на Аляске радар для отслеживания любых ракет
По утверждению американских военных, он также способен приглядывать за спутниками и другими объектами на орбите.
Фото © Twitter / DeptofDefense
Агентство по противоракетной обороне Минобороны США (MDA) завершило строительство на Аляске радиолокационной станции с большой дальностью распознавания целей (LRDR, Long Range Discrimination Radar). Посвящённая этому церемония состоялась накануне.
"Этот день олицетворяет невероятно важную веху для защиты США. Строительство LRDR завершено, и мы можем приступить к тестам, за которыми последует полноценная работа этой жизненно важной системы", — заявил глава ведомства, вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
По его словам, этот радар позволит усилить оборону США от баллистических и гиперзвуковых ракет. Как отмечается, станция работает в диапазоне частот 2000-4000 ГГц, она позволяет отслеживать все сейчас существующие классы боеголовок баллистических ракет. Также может фиксировать передвижения спутников и других объектов на орбите. Планируется, что объект будет сдан в 2022 году, а принят на вооружение в 2023-м.
Как рассказывал Лайф ранее, сотрудник американского Центра национальных интересов назвал модернизированную версию российского самолёта-разведчика А-50У одним из ключевых элементов успеха обороны и разведки России.
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