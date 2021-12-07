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В Берлине отвергли возможность шантажа России "Северным потоком - 2" из-за Украины

Депутат бундестага Ламбсдорф считает, что достаточно дипломатии, чтобы не допустить давления РФ на соседей.

7 декабря, 02:58
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/first-pipe-deliveries-from-omk-110/?page=17" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2</a></p>

Фото © nord-stream2

Возможность давления на Россию угрозой остановки проекта "Северный поток — 2" в случае "вторжения" на Украину невозможна, заявил депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф.

Как передает Oldenburger Onlinezeitung, парламентарий отметил, что и дипломатии может быть достаточно для переговоров с целью не допустить роста давления России на соседей.

"За закрытыми дверями можно чётко указать меры, которые следует принять в случае агрессии", — заявил Ламбсдорф.

Глава Мюнхенской конференции: Останавливать "Северный поток – 2" слишком поздно

Глава Мюнхенской конференции: Останавливать "Северный поток – 2" слишком поздно

Ранее Лайф сообщал, что в Минэкономики ФРГ назвали условие эксплуатации "Северного потока – 2". В то же время официальный представитель кабмина Германии Зайберт напомнил, что позиция Берлина по вопросу газопровода известна.

10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли это большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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