В Берлине отвергли возможность шантажа России "Северным потоком - 2" из-за Украины
Депутат бундестага Ламбсдорф считает, что достаточно дипломатии, чтобы не допустить давления РФ на соседей.
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Возможность давления на Россию угрозой остановки проекта "Северный поток — 2" в случае "вторжения" на Украину невозможна, заявил депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф.
Как передает Oldenburger Onlinezeitung, парламентарий отметил, что и дипломатии может быть достаточно для переговоров с целью не допустить роста давления России на соседей.
"За закрытыми дверями можно чётко указать меры, которые следует принять в случае агрессии", — заявил Ламбсдорф.
Ранее Лайф сообщал, что в Минэкономики ФРГ назвали условие эксплуатации "Северного потока – 2". В то же время официальный представитель кабмина Германии Зайберт напомнил, что позиция Берлина по вопросу газопровода известна.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли это большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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