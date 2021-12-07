В Берлине отвергли возможность шантажа России "Северным потоком - 2" из-за Украины

Возможность давления на Россию угрозой остановки проекта "Северный поток — 2" в случае "вторжения" на Украину невозможна, заявил депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф.

Как передает Oldenburger Onlinezeitung, парламентарий отметил, что и дипломатии может быть достаточно для переговоров с целью не допустить роста давления России на соседей.

"За закрытыми дверями можно чётко указать меры, которые следует принять в случае агрессии", — заявил Ламбсдорф.