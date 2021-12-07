Бывший министр Суслов рассказал о "хоронящих" Зеленского обязательствах перед МВФ

Новые обязательства Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) могут похоронить все надежды и амбиции президента Владимира Зеленского на переизбрание. Такое мнение высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

"Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине "Укргаздобыча", которая поставляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, будет продавать от 40 до 50 процентов газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100 процентов добытого газа" — пояснил экс-министр в эфире телеканала "UkrLive".

Суслов считает, что такие договорённости между Украиной и МВФ могут отразится на жизни граждан. По его мнению, Зеленский просто мог не осознавать, на что идёт. Политик уверен, что это поставит крест на возможности его переизбрания.