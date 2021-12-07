На шахте "Листвяжная" осталось обследовать менее километра выработок

Горноспасатели продолжают работу на шахте "Листвяжная", им уже осталось обследовать менее километра горных выработок, сообщают в региональном управлении МЧС РФ.

"Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтёров. Необследованными остаются 890 горных выработок", — сказали в МЧС в беседе с ТАСС.