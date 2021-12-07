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На шахте "Листвяжная" осталось обследовать менее километра выработок

Горноспасателям удалось достичь этого благодаря улучшению газовой атмосферы после проветривания.

7 декабря, 03:35

Фото © ГУ МЧС по Кемеровской области

Горноспасатели продолжают работу на шахте "Листвяжная", им уже осталось обследовать менее километра горных выработок, сообщают в региональном управлении МЧС РФ.

"Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтёров. Необследованными остаются 890 горных выработок", — сказали в МЧС в беседе с ТАСС.

Уточняется, что общая протяжённость шахты составляет 41 километр. На данный момент газовая обстановка на "Листвяжной" полностью стабилизирована.

Глава Самарской области Азаров рассказал о проверках на шахтах после ЧП на "Листвяжной"

Глава Самарской области Азаров рассказал о проверках на шахтах после ЧП на "Листвяжной"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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