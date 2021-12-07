На шахте "Листвяжная" осталось обследовать менее километра выработок
Горноспасателям удалось достичь этого благодаря улучшению газовой атмосферы после проветривания.
Горноспасатели продолжают работу на шахте "Листвяжная", им уже осталось обследовать менее километра горных выработок, сообщают в региональном управлении МЧС РФ.
"Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтёров. Необследованными остаются 890 горных выработок", — сказали в МЧС в беседе с ТАСС.
Уточняется, что общая протяжённость шахты составляет 41 километр. На данный момент газовая обстановка на "Листвяжной" полностью стабилизирована.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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