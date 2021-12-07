Bloomberg: Новые санкции могут коснуться обмена рубля на западные валюты
Предполагается, что эту тему Джо Байден может поднять на сегодняшней встрече по видеосвязи с Владимиром Путиным.
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США и ЕС рассматривают возможность введения ещё одного вида санкций против России в случае её вторжения на Украину. Как сообщает Bloomberg, они могут коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Как пишет агентство со ссылкой на свои источники, Запад также рассматривает возможность заблокировать для России обмен рублей на доллары, евро или британские фунты. Такой вариант был предложен чиновниками после того, как решение об отключении РФ от системы финансовых платежей Swift сочли чересчур радикальным. По мнению собеседников агентства Bloomberg, пожелавших остаться инкогнито, этот вопрос Байден может поднять для обсуждения на переговорах с Путиным 7 декабря.
Напомним, что Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи не планируется. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. До этого Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе. Переговоры по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 18:00 мск 7 декабря.
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