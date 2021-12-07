Bloomberg: Новые санкции могут коснуться обмена рубля на западные валюты

США и ЕС рассматривают возможность введения ещё одного вида санкций против России в случае её вторжения на Украину. Как сообщает Bloomberg, они могут коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Как пишет агентство со ссылкой на свои источники, Запад также рассматривает возможность заблокировать для России обмен рублей на доллары, евро или британские фунты. Такой вариант был предложен чиновниками после того, как решение об отключении РФ от системы финансовых платежей Swift сочли чересчур радикальным. По мнению собеседников агентства Bloomberg, пожелавших остаться инкогнито, этот вопрос Байден может поднять для обсуждения на переговорах с Путиным 7 декабря.