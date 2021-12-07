СМИ: В России сократилось количество аптек
Это связывают с сократившимся спросом на лекарства на фоне ношения масок и других мер, вызванных пандемией коронавируса.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В России за лето этого года заметно сократилось количество аптек. В общей сложности было закрыто 2000 торговых точек, следует из результатов исследования аналитической компании DSM Group.
Как пишут "Ведомости", с июня по сентябрь 2021 года аптек стало меньше на 3%. Среди закрытых 44% — это одиночные торговые точки. В то же время межрегиональные сети упрочили свои позиции: их аптек стало на 6% больше, число выросло до 8668 точек на сентябрь. Всего в девятом месяце года в стране насчитывалось 64 353 аптеки.
Такие изменения аналитики связали с двумя факторами. Первый — сокращение спроса на лекарства на фоне ношения масок и удалённой работы во время пандемии. Второй — выход на рынок интернет-аптек.
А ранее Лайф рассказывал, что правительство выделило почти 5 млрд рублей на закупку лекарств от ковида. В том числе речь идёт о не зарегистрированных в РФ препаратах, которые особенно нужны тяжело болеющим пациентам.
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