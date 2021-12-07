СМИ: В России сократилось количество аптек

В России за лето этого года заметно сократилось количество аптек. В общей сложности было закрыто 2000 торговых точек, следует из результатов исследования аналитической компании DSM Group.

Как пишут "Ведомости", с июня по сентябрь 2021 года аптек стало меньше на 3%. Среди закрытых 44% — это одиночные торговые точки. В то же время межрегиональные сети упрочили свои позиции: их аптек стало на 6% больше, число выросло до 8668 точек на сентябрь. Всего в девятом месяце года в стране насчитывалось 64 353 аптеки.

Такие изменения аналитики связали с двумя факторами. Первый — сокращение спроса на лекарства на фоне ношения масок и удалённой работы во время пандемии. Второй — выход на рынок интернет-аптек.