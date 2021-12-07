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СМИ: В России сократилось количество аптек

Это связывают с сократившимся спросом на лекарства на фоне ношения масок и других мер, вызванных пандемией коронавируса.

7 декабря, 03:52

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В России за лето этого года заметно сократилось количество аптек. В общей сложности было закрыто 2000 торговых точек, следует из результатов исследования аналитической компании DSM Group.

Как пишут "Ведомости", с июня по сентябрь 2021 года аптек стало меньше на 3%. Среди закрытых 44% — это одиночные торговые точки. В то же время межрегиональные сети упрочили свои позиции: их аптек стало на 6% больше, число выросло до 8668 точек на сентябрь. Всего в девятом месяце года в стране насчитывалось 64 353 аптеки.

Такие изменения аналитики связали с двумя факторами. Первый — сокращение спроса на лекарства на фоне ношения масок и удалённой работы во время пандемии. Второй — выход на рынок интернет-аптек.

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А ранее Лайф рассказывал, что правительство выделило почти 5 млрд рублей на закупку лекарств от ковида. В том числе речь идёт о не зарегистрированных в РФ препаратах, которые особенно нужны тяжело болеющим пациентам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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