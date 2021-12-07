В Бразилии оштрафовали Facebook на $1,9 млн за всемирный сбой
А также ведомство выявило "оскорбительные положения" в условиях использования приложений от Meta. Например, возможность одностороннего изменения договора.
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Подразделение американской компании Meta (бывшая Facebook) в Бразилии оштрафовано на сумму в $1,9 млн (около 140 млн рублей) за "некачественное предоставление услуг". Поводом стал глобальный сбой, произошедший 4 октября. Тогда сервис был недоступен в течение около шести часов, что затронуло более 91 тысячи пользователей соцсети Facebook, более 90 тысяч пользователей сети Instagram и свыше 156 тысяч пользователей мессенджера WhatsApp в Бразилии.
"Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеют место отношения потребления", — пояснил глава управления Фернанду Капес.
Как сообщила пресс-служба Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу, ведомство выявило также "оскорбительные положения в условиях использования приложений, контролируемых Meta, например". Например, полномочия компании в одностороннем порядке менять договор с пользователем. Решение регулятора может быть обжаловано.
Вечером 4 октября неполадки наблюдались в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении соцсети Facebook.
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