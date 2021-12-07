В Бразилии оштрафовали Facebook на $1,9 млн за всемирный сбой

Подразделение американской компании Meta (бывшая Facebook) в Бразилии оштрафовано на сумму в $1,9 млн (около 140 млн рублей) за "некачественное предоставление услуг". Поводом стал глобальный сбой, произошедший 4 октября. Тогда сервис был недоступен в течение около шести часов, что затронуло более 91 тысячи пользователей соцсети Facebook, более 90 тысяч пользователей сети Instagram и свыше 156 тысяч пользователей мессенджера WhatsApp в Бразилии.