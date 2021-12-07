В Госдепе объяснили нарушение данного России обещания "давней политикой" США

США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, Белый дом проводит политику открытых дверей, с чем и связаны принятые в последние годы решения.

"Мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей", — сказал Прайс в ответ на напоминание журналиста о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО "ни на дюйм на Восток".

При этом Прайс уверен, что претенденты на членство НАТО, например, Украина, не представляют угрозы для России.

"Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна", — сказал Нед Прайс на брифинге.

После повторного вопроса, считает ли Вашингтон обещание Бейкера ошибочным или затем нарушенным, и осознают ли США, почему Россия готова на это отвечать, Прайс сослался на "давнюю политику" Соединённых Штатов, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. При этом конкретный ответ на вопрос он не дал.