Россиянам объяснили, как не попасть на штрафы в новогоднюю ночь

У многих россиян Новый год ассоциируется с застольем и фейерверками. Однако шумное празднование нередко может закончиться штрафом, а неправильное использование пиротехники — ещё более серьёзными последствиями. О том, как не создать себе неприятностей в новогоднюю ночь, в беседе с "360" рассказала юрист Майя Шевцова.

В первую очередь адвокат напомнила о пандемии и ограничениях, которые введены из-за ковида во многих регионах. В частности, речь идёт о точках общепита, которые должны работать строго до 23:00. В случае нарушения запрета владельцев и посетителей ждёт штраф до 300 тысяч рублей и до 30 тысяч рублей соответственно.

Оштрафовать в новогоднюю ночь могут и за шумные посиделки. Несмотря на то что вся страна отмечает Новый год, закон о тишине по-прежнему работает, и в каждом регионе он имеет свои особенности.

Запуск фейерверков может стать причиной наложения не только административной ответственности, но и даже уголовной, предупредила юрист. Дело в том, что использование пиротехники всегда сопряжено с высоким уровнем опасности для окружающих, поэтому при неправильном запуске можно не только повредить чужое имущество, но и серьёзно травмировать людей.

"Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствие близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров", — отметила Шевцова.

В заключение россиянам напомнили о новых правилах отдыха на открытом воздухе, которые начали действовать в начале текущего года. Так, с 1 января в России запрещено жарить шашлык на улице при отсутствии специально оборудованного места, в том числе если процесс происходит на территории собственного дома или дачи. Нарушение этого правила влечёт за собой штраф от двух до трёх тысяч рублей.