Жителей центральной части России в ближайшие дни ожидает погодная "лихорадка". Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В беседе с "Российской газетой" она отметила, что через несколько дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, а потом снова будет потепление. Будет то снег, то дождь.

Так, в Московской области 7 декабря прогнозируются сильные осадки, которые из-за потепления днём до +3 градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. В среду начнётся понижение температуры. А вот на следующие сутки, 8 декабря, днём будет слабый мороз, а похолодает до -9 градусов. Самым холодным днём недели станет 9 декабря: днём ожидается -8...-10 градусов, а ночью до -13.