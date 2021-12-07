"Климатическая лихорадка": Синоптик Паршина предупредила жителей нескольких регионов о резкой смене погоды
Похолодания будут сменяться оттепелями, после чего столбили термометров вновь будут резко падать.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Жителей центральной части России в ближайшие дни ожидает погодная "лихорадка". Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В беседе с "Российской газетой" она отметила, что через несколько дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, а потом снова будет потепление. Будет то снег, то дождь.
Так, в Московской области 7 декабря прогнозируются сильные осадки, которые из-за потепления днём до +3 градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. В среду начнётся понижение температуры. А вот на следующие сутки, 8 декабря, днём будет слабый мороз, а похолодает до -9 градусов. Самым холодным днём недели станет 9 декабря: днём ожидается -8...-10 градусов, а ночью до -13.
А ранее Лайф писал, что Вильфанд предупредил ряд регионов об очень суровой погоде в ближайшие дни. Столбики термометров кое-где могут упасть до показателя -29.
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