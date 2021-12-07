Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четвёрке"

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров, которые состоятся 7 декабря, не планирует предлагать американскому лидеру Джо Байдену присоединиться к "нормандской четвёрке" (лидеры России, Германии, Украины, Франции). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.