ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который готовил взрывчатку
Он призывал к "насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка".
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который планировал резонансные акции и готовил взрывчатку. Об этом сообщили в центре общественных связей спецслужбы.
Задержанный 2005 года рождения, учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Он состоял в закрытом чате "Телеграма", который объединял "радикально настроенных граждан".
"Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для достижения указанных целей осуществлял изготовление взрывчатых веществ из общедоступных компонентов", — сообщили в ФСБ.
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А ранее ФСБ пресекла деятельность украинских спецслужб на территории трёх регионов России. Сотрудники органов безопасности задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Незалежной, который готовил теракт. Также задержаны два агента СБУ, которые собирали данные о стратегических объектах.
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