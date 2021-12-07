ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который готовил взрывчатку

ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который планировал резонансные акции и готовил взрывчатку. Об этом сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

Задержанный 2005 года рождения, учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Он состоял в закрытом чате "Телеграма", который объединял "радикально настроенных граждан".

"Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для достижения указанных целей осуществлял изготовление взрывчатых веществ из общедоступных компонентов", — сообщили в ФСБ.