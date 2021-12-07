В Швейцарии одобрили применение капсул для эвтаназии
Сейчас в стране процедура проводится с помощью жидкого препарата, который погружает пациента в глубокую кому, а затем убивает.
Фото © SwissInfo
В Швейцарии прошёл юридическую экспертизу аппарат для эвтаназии. Капсула под названием Sarco представляет собой герметичный модуль, в который пациент ложится и изнутри самостоятельно активирует механизм. Об этом сообщил портал SwissInfo.
Сейчас в Швейцарии процедура проводится с помощью жидкого препарата, который погружает пациента в глубокую кому, а затем убивает. По словам разработчика капсулы Sarco доктора Филипа Ничке, его способ покинуть этот мир куда более гуманный, без болезненных ощущений. Принцип работы капсулы прост: за счёт наполнения её азотом кислород в крови человека понижается с 21 до 1% примерно за 30 секунд, в результате чего он умирает. При этом ощущение удушья у него отсутствует.
"Человек будет чувствовать себя немного дезориентированным и может испытывать лёгкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание", — пояснил Ничке.
Модуль изготовлен с помощью 3D-печати. Его, по словам разработчика, можно установить где угодно. Например, это может быть памятное сердцу пациента место или просто его родной дом.
Ранее Лайф писал, что Федеральное правительство Австрии разрешило с 2022 года пользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям.
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