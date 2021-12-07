Глава Пентагона Остин выступил против "красных линий" для России по Украине
По его мнению, для Вашингтона не будет полезным рисовать контуры на песке в данный момент.
Ллойд Остин. Фото © ТАСС / EPA / GLEB GARANICH / POOL
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что очерчивание перед Россией "красных линий" США в отношении Украины только усугубит проблему. Так он ответил на вопрос, не стоит ли напрямую обозначить Москве условия, при которых "американские военные вмешаются для защиты партнёра".
"Я думаю, что в ситуациях, таких, как эта, рисование красных линий только усугубляет проблему. Я не думаю, что для нас полезно рисовать линии на песке в данный момент", — сказал Остин в интервью Defense One.
Напомним, ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Президент США Джо Байден на фоне этих публикаций заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Путин в свою очередь назвал алармистскими заявления о "намерении" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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