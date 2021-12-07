Глава Пентагона Остин выступил против "красных линий" для России по Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что очерчивание перед Россией "красных линий" США в отношении Украины только усугубит проблему. Так он ответил на вопрос, не стоит ли напрямую обозначить Москве условия, при которых "американские военные вмешаются для защиты партнёра".

"Я думаю, что в ситуациях, таких, как эта, рисование красных линий только усугубляет проблему. Я не думаю, что для нас полезно рисовать линии на песке в данный момент", — сказал Остин в интервью Defense One.