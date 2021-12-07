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Непомнящий потерпел третье поражение в матче за шахматную корону с Карлсеном

Счёт в поединке — 6:3 в пользу норвежца. Десятая партия состоится в среду, 8 декабря.

7 декабря, 16:24
<p>Ян Непомнящий. Фото © FIDE</p>

Ян Непомнящий. Фото © FIDE

Девятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась поражением нашего спортсмена. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась после 39 ходов. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле победивший на турнире претендентов в Екатеринбурге.

На 27-м ходу россиянин в равной позиции допустил грубейшую ошибку. Он "зевнул" слона, после чего соперник уверенно довёл партию до победы.

Непомнящий и Карлсен установили рекорд по длительности партии в матчах за шахматную корону

Непомнящий и Карлсен установили рекорд по длительности партии в матчах за шахматную корону

Карлсен упрочил преимущество в матче — 6:3. Десятая партия состоится в среду, 8 декабря. Белыми на этот раз будет играть норвежец, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

Итоговую победу в матче одержит гроссмейстер, который наберёт 7,5 очка. Максимальное количество партий по классическим правилам составит 14. В случае ничейного результата сыграют тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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