Непомнящий потерпел третье поражение в матче за шахматную корону с Карлсеном

Девятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась поражением нашего спортсмена. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась после 39 ходов. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле победивший на турнире претендентов в Екатеринбурге.

На 27-м ходу россиянин в равной позиции допустил грубейшую ошибку. Он "зевнул" слона, после чего соперник уверенно довёл партию до победы.

Карлсен упрочил преимущество в матче — 6:3. Десятая партия состоится в среду, 8 декабря. Белыми на этот раз будет играть норвежец, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.