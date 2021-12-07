Устроивший стрельбу в московском МФЦ спланировал нападение заранее
По словам источника, мужчина вошёл в здание, отказался надеть маску и с порога открыл огонь.
Оцепление у МФЦ "Рязанский" после стрельбы © LIFE
Москвич, устроивший стрельбу в здании МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы, спланировал своё нападение заранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришёл в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка в столичном МФЦ, представят к награде. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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