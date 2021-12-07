Белоруссия в ответ на санкции Запада вводит продовольственное эмбарго

Белоруссия с 1 января 2022 года вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении Минска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров республики.

"С учётом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Республикой Беларусь приняты ответные меры. Согласно принятому правительством решению, с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведённых в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", — отметили в правительстве.

Запрет не коснётся товаров для личного потребления, детского питания и критического импорта.