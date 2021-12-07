Мать убившего двух человек в московском МФЦ отказывается верить в произошедшее
Собеседница подтвердила, 45-летний Сергей — бывший военный. И как-то раз с ним случился некий "инцидент". Мужчина не женат, детей у него нет.
Скриншот видео © Telegram / SHOT
Мать мужчины, убившего двух человек в московском МФЦ. Видео © Telegram / SHOT
Мать 45-летнего москвича Сергея Глазова, устроившего стрельбу в столичном МФЦ и убившего двух человек, отказывается верить, что её сын на такое способен. Женщина говорит — пока сын не позвонит, делать ничего не будет. Кадры беседы с родительницей бывшего военного опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Я не знаю, он отдельно от меня живёт. Он вообще был военным. Он не женат, и детей у него нет. Пока он мне не позвонит, я не буду ничего делать. Я должна знать, точно это или нет", — указала женщина.
Она упомянула о неком инциденте с участием сына, но подробностей не привела. Кроме того, задалась вопросом, откуда у Сергея оружие.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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