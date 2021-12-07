НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мать убившего двух человек в московском МФЦ отказывается верить в произошедшее

Собеседница подтвердила, 45-летний Сергей — бывший военный. И как-то раз с ним случился некий "инцидент". Мужчина не женат, детей у него нет.

7 декабря, 15:55
3485

Скриншот видео © Telegram / SHOT

Мать мужчины, убившего двух человек в московском МФЦ. Видео © Telegram / SHOT

Мать 45-летнего москвича Сергея Глазова, устроившего стрельбу в столичном МФЦ и убившего двух человек, отказывается верить, что её сын на такое способен. Женщина говорит — пока сын не позвонит, делать ничего не будет. Кадры беседы с родительницей бывшего военного опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Я не знаю, он отдельно от меня живёт. Он вообще был военным. Он не женат, и детей у него нет. Пока он мне не позвонит, я не буду ничего делать. Я должна знать, точно это или нет", — указала женщина.

Она упомянула о неком инциденте с участием сына, но подробностей не привела. Кроме того, задалась вопросом, откуда у Сергея оружие.

Появилось видео с моментом стрельбы в московском МФЦ, где погибли два человека

Появилось видео с моментом стрельбы в московском МФЦ, где погибли два человека

Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Старший лейтенант Домолаев рассказал, как задерживал убегавшего из МФЦ стрелка

Старший лейтенант Домолаев рассказал, как задерживал убегавшего из МФЦ стрелка

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1