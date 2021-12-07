Мать убившего двух человек в московском МФЦ отказывается верить в произошедшее

Мать 45-летнего москвича Сергея Глазова, устроившего стрельбу в столичном МФЦ и убившего двух человек, отказывается верить, что её сын на такое способен. Женщина говорит — пока сын не позвонит, делать ничего не будет. Кадры беседы с родительницей бывшего военного опубликовал телеграм-канал SHOT .

"Я не знаю, он отдельно от меня живёт. Он вообще был военным. Он не женат, и детей у него нет. Пока он мне не позвонит, я не буду ничего делать. Я должна знать, точно это или нет", — указала женщина.