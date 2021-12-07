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Запрет на одноразовую посуду может быть введён в России в начале 2023 года

При этом ранее сообщалось о планах отказаться от использования неперерабатываемого пластика в стране к 2024 году.

7 декабря, 15:45
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российские власти намерены ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в 2023 году. Об этом журналистам рассказала зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось", — сказала она, уточнив, что запрет должен вступить в силу в начале 2023 года.

Как ранее сообщал глава Минприроды РФ Александр Козлов, в России окончательно могут запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в 2024 году. При этом позже глава Минпромторга России Денис Мантуров счёт отказ от использования одноразового пластика к 2024 году невозможным.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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