Запрет на одноразовую посуду может быть введён в России в начале 2023 года
При этом ранее сообщалось о планах отказаться от использования неперерабатываемого пластика в стране к 2024 году.
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Российские власти намерены ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в 2023 году. Об этом журналистам рассказала зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.
"Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось", — сказала она, уточнив, что запрет должен вступить в силу в начале 2023 года.
Как ранее сообщал глава Минприроды РФ Александр Козлов, в России окончательно могут запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в 2024 году. При этом позже глава Минпромторга России Денис Мантуров счёт отказ от использования одноразового пластика к 2024 году невозможным.
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