Запрет на одноразовую посуду может быть введён в России в начале 2023 года

"Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось", — сказала она, уточнив, что запрет должен вступить в силу в начале 2023 года.