Лужи крови и разбросанные бумаги: СК показал видео с места стрельбы в московском МФЦ
По факту убийства двух человек в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Кадр из видео YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео из МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, где 45-летний бывший военный открыл стрельбу и убил двух человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям: о незаконном обороте оружия и об убийстве двух и более лиц.
На кадрах видно, что следователи и криминалисты столичного подразделения СК работают на месте трагедии. На видео заметны лужи крови за стойкой информации, где, предположительно, погиб один из сотрудников. На нападение указывает и обстановка у здания — множество автомобилей СК и МВД с включёнными мигалками, оцепление, вокруг дежурят правоохранители.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам нападавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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