Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео из МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, где 45-летний бывший военный открыл стрельбу и убил двух человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям: о незаконном обороте оружия и об убийстве двух и более лиц.

На кадрах видно, что следователи и криминалисты столичного подразделения СК работают на месте трагедии. На видео заметны лужи крови за стойкой информации, где, предположительно, погиб один из сотрудников. На нападение указывает и обстановка у здания — множество автомобилей СК и МВД с включёнными мигалками, оцепление, вокруг дежурят правоохранители.