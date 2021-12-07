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Десятилетняя девочка ранена при стрельбе в московском МФЦ

По предварительным данным, погибших двое, напавший уже задержан. На месте работают оперативные службы.

7 декабря, 13:00
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/32525" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Десятилетняя девочка ранена при стрельбе в московском МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает SHOT. Информация о состоянии школьницы уточняется, она доставлена в Морозовскую ДГКБ.

Ещё два человека доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрелом. Это Евгений Кондратьев, 35 лет, а также Зайнаб Таймазова, 33 года.

Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

По предварительным данным, напавший задержан. Как уже сообщал Лайф, на месте работают оперативные службы. Подробности ЧП выясняются.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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