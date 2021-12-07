Десятилетняя девочка ранена при стрельбе в московском МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает SHOT. Информация о состоянии школьницы уточняется, она доставлена в Морозовскую ДГКБ.

Ещё два человека доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрелом. Это Евгений Кондратьев, 35 лет, а также Зайнаб Таймазова, 33 года.