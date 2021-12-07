Десятилетняя девочка ранена при стрельбе в московском МФЦ
По предварительным данным, погибших двое, напавший уже задержан. На месте работают оперативные службы.
Фото © SHOT
Десятилетняя девочка ранена при стрельбе в московском МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает SHOT. Информация о состоянии школьницы уточняется, она доставлена в Морозовскую ДГКБ.
Ещё два человека доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрелом. Это Евгений Кондратьев, 35 лет, а также Зайнаб Таймазова, 33 года.
По предварительным данным, напавший задержан. Как уже сообщал Лайф, на месте работают оперативные службы. Подробности ЧП выясняются.
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