Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 11% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 11% за последнюю неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета во вторник.

"Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю. Койки, которые на сегодняшний день освобождаются от пациентов, возвращаются к плановому оказанию медпомощи", — сказал он.

Мурашко уточнил, что более 660 тысяч пациентов сегодня ведутся амбулаторно и почти 168 тысяч человек находятся в стационарах. Кроме того, сохраняется высокое количество пациентов на ИВЛ — больше пяти тысяч человек.