Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 11% за неделю
Тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала, сохраняется вторую неделю.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 11% за последнюю неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета во вторник.
"Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю. Койки, которые на сегодняшний день освобождаются от пациентов, возвращаются к плановому оказанию медпомощи", — сказал он.
Мурашко уточнил, что более 660 тысяч пациентов сегодня ведутся амбулаторно и почти 168 тысяч человек находятся в стационарах. Кроме того, сохраняется высокое количество пациентов на ИВЛ — больше пяти тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что за сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 1182 летальных исхода, а полностью выздоровело 34 615 пациентов.
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