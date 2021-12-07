За сутки в России выявили 31 096 случаев ковида

За сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 1182 летальных исхода, а полностью выздоровело 34 615 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего заболевших в Москве (+2573 за сутки), Петербурге (+2381), Подмосковье (+2208), Красноярском крае (+781) и Самарской области (+781). Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в России выявлено 9 864 845 заболевших, за весь период умерло 283 644 пациента, выздоровел 8 565 091 человек.