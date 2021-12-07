На каких знаках зодиака стоит жениться, если хочешь проблем

В народе любят повторять, что женщина — хранительница очага, но вот астрологи с этим не согласны. По их мнению, некоторые девушки просто не созданы для семейной жизни, и звёзды могут подсказать, кто станет верной женой и опорой для мужа, а от кого стоит бежать подальше, пишет МК.

Рак

Девушкам-Ракам дисциплина и порядок не чужды, но почему-то они не стремятся показывать это в семейной жизни. В браке и отношениях у рождённых под этим знаком зодиака появляется странная легкомысленность, которая особенно больно бьёт по финансам. Растратить всё на ерунду, а затем медитировать перед банковской картой в ожидании зарплаты — это их конёк.

Овен

Овен мнит себя большим начальником, а потому ничего по дому выполнять не станет. Все обязанности жена-Овен передаст семье, причём тоже не слишком успешно. В результате всё, разумеется, пойдёт не по плану, но Овен ни за что не признает свою вину — это приведёт к очередному скандалу.

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Лев

Очень хорошо позицию Овнов понимают девушки-Львицы. Они слишком любят себя, чтобы тратить своё время на домашние обязанности. Всё это отходит в обязанности к мужу, как и содержание семьи, а точнее, жены. Рождённые под знаком Льва никогда не поставят чужие интересы выше своих, а потому все ресурсы пары будут уходить девушке на "хотелки".

Стрелец

Женщины-Стрельцы всегда себе на уме и в первую очередь стремятся получить от жизни всё. Вечеринки, походы с подругами по магазинам и поездки на курорты — вот что интересует таких жён, но никак не семейный очаг. Пока Стрелец развлекается на стороне, муж вынужден тянуть быт на себе, и такой брак долго не просуществует.

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Рыбы

Финансы — это не та сфера, где Рыбы чувствуют себя как в воде. Планирование семейного бюджета, выделение средств на первостепенные нужды — очень сложная и непомерная наука для таких жён. Они предпочитают распоряжаться деньгами как попало, а затем вздыхать о том, как нынче всё дорого. Выживать в семье такие девушки могут лишь за счёт супруга, который будет вынужден выкручиваться из сложного положения.

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