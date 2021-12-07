Из золотых только 90-е: Что оставил наследникам основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн 8 декабря Москва простится с известным кинопродюсером Марком Рудинштейном. Ему было 75 лет. Какими проектами он зарабатывал и что у него осталось? 6 декабря, 21:40 Марк Рудинштейн. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Продюсера увезли в больницу ещё в конце ноября, врачи поставили диагноз: инфаркт. Уже тогда Рудинштейн находился в прекоматозном состоянии, за инфарктом последовал инсульт, и врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Всё это произошло на фоне диабета и рака предстательной железы, который обнаружили в 2020 году. Возможно, поэтому даже снятие нагрузки с организма не помогло.

Еврейский мальчик

Марк Рудинштейн родился в Одессе в еврейской семье в 1946 году. Пацан довольно рано связался с местной братвой, слыл хулиганом и попал в криминальные круги. После драки с поножовщиной он угодил в детскую колонию, где провёл два месяца. В итоге выйти оттуда ему помог отец, но вместо дома 15-летний парень отправился в Николаев, где пошёл работать на судостроительный завод.

Оттуда его забрали в армию и отправили служить в Подмосковье. И именно здесь Рудинштейн нашёл свой будущий путь. На службе он организовал драмкружок, занимался самодеятельностью и даже поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Оттуда, правда, его быстро отчислили, но он поступил в Щукинское училище. Закончить его тоже не удалось — на волне репатриации многие евреи уезжали в Израиль, уехал и брат Марка. Руководство "Щуки" тогда перестраховалось и отчислило, как тогда считалось, политически неблагонадёжного студента.

Марк Рудинштейн в армии Фото © comp-pro.ru

Первый инфаркт будущий кинодеятель пережил в советские времена, во время своего второго заключения. Тогда Рудинштейн работал директором эстрадных программ "Росконцерта", был арестован и осуждён на шесть лет за "дачу взяток" и "расхищение социалистической собственности". Сердечный приступ случился, когда ему был 41 год, в 1987 году. Неизвестно, как закончилась бы его жизнь, останься он в заключении, однако ему повезло, за него вступился сам Иосиф Кобзон, и спустя 11 месяцев молодой организатор концертов был оправдан. Похоже, именно тогда его здоровье дало первый роковой сбой, который позже привёл к печальному финалу.

Как состоялся продюсер

Рудинштейн был из тех людей, к которым деньги, как говорят, липли, но сам он, по собственному признанию, на них никогда не зацикливался, а в последние несколько лет их и вовсе почти не стало. Известно, что он не был скрягой и чем мог помогал близким.

На судостроительном заводе 15-летний пацан получал внушительную по тем временам зарплату — 300 рублей. После второй отсидки он вышел на свободу и вовсе богатым человеком. Всё потому, что ещё до приговора создал в Подольске досуговый центр, который приносил хорошую прибыль — к моменту звёздного старта продюсера на счету центра находилось около пяти миллионов советских рублей.

Позже, почувствовав потенциал только что отснятого фильма "Интердевочка", за 800 тыс. купил права на его прокат и, по его же собственному признанию, заработал "сумасшедшие деньги" — 2,5 млн. На заработанное Рудинштейн в 1990 году снял остросюжетный боевик "Супермен". Он собрал 37 млн. По тогдашнему курсу это было примерно $13,5 млн.

Рудинштейн со своей последней спутницей жизни Натальей Фото © comp-pro.ru

В 1991 году успешный медиаменеджер создал знаменитый кинофестиваль "Кинотавр" и был его президентом до 2005 года. Затем продал своё детище продюсеру Александру Роднянскому, который возглавляет фестиваль по сей день. Говорят, что цена сделки — несколько миллионов долларов.

Однако у Рудинштейна был и ряд провалов. В 1994 году продюсер сильно обеднел после обвального падения курса рубля к доллару, который тогда прозвали чёрным вторником. Позже была неудачная попытка создать кинофестиваль в Санкт-Петербурге. Туда продюсер вложил несколько миллионов долларов собственных средств. В своей неудаче Рудинштейн обвинял кинорежиссёра Сергея Михалкова, с которым у него сложились неприязненные отношения.

После передачи "Кинотавра" Роднянскому Рудинштейн засел за мемуары, из-за которых умудрился перессориться почти со всем российским кинобомондом. В них он без прикрас описывал закулисную и нелицеприятную жизнь великих актёров театра и кино. В том числе под огонь его критики попали Олег Янковский, Леонид Ярмольник, Татьяна Догилева, Александр Абдулов и Михаил Ефремов.

Скромные настоящие

После этого финансовые успехи продюсера окончательно пошли на спад. Он снимался в различных эпизодах как актёр, продюсировал фильмы, но в конце концов его основной заработок составляло участие в различных передачах типа "Пусть говорят". В одном из последних интервью Рудинштейн признался, что в месяц зарабатывает примерно 70–80 тыс. рублей, а его общее состояние едва наберёт $500 тыс.

О личной жизни и активах Марка Рудинштейна известно немного. В его жизни было два официальных брака и один гражданский союз. Своих женщин Рудинштейн никогда не обижал и всячески помогал даже после разрыва отношений.

Например, в 2003 году от Правительства Москвы ему досталась отличная двушка площадью 62 квадрата в шаге от проспекта Мира на улице Щепкина. Это исторический дом, построенный ещё в 1815 году. В нём всего 16 квартир по две на этаж с потолками 3,7 метра. Из окон его квартиры открывается вид на спорткомплекс "Олимпийский" и мечеть. В 2011 году Рудинштейн переписал её на свою вторую супругу Лилию. Сейчас такая квартира продаётся за 30 млн рублей.

Также известно, что продюсер владел квартирой на улице Красина, в квартале от Большой Садовой улицы, недалеко от станции метро Маяковская. Это пятиэтажная панельная хрущёвка, в которой Рудинштейну принадлежал 41 квадрат.

Активов, которыми в последнее время официально владел продюсер, практически не было. ООО "Киномарк" — компания по производству фильмов и телепрограмм, которую он создал ещё в 2005 году, убыточна. В 2020 году она не вела никакой деятельности, а её домен в Интернете сейчас продаётся.

"Киномарк" не работает с 2020 года. © СПАРК

В интеллектуальной собственности Марка Рудинштейна на момент смерти оставались лишь знаки "Киномарк" и так и не заработавшего фестиваля в Санкт-Петербурге "Золотой ангел".

Похоже, особого пиетета перед машинами Рудинштейн не испытывал. Для него автомобиль был лишь средством передвижения. В последнее десятилетие на него регистрировались внедорожник Chevrolet Tahoe, бизнес-седаны Toyota Camry и Ford Mondeo.

Авторы Евгений Кузнецов